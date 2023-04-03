Президент Франции Эмманюэль Макрон 5-7 апреля посетит Китай с государственным визитом. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Франции Эмманюэль Макрон 5-7 апреля совершит государственный визит в Китай», — приводятся ее слова в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец, в ходе поездки в Китай Макрон планирует обсудить с руководством КНР ситуацию в Украине и предостеречь Пекин от военной поддержки России.

Агентство также сообщило, что Макрон будет стремиться положить начало процессу восстановления отношений после длительного периода отсутствия личных контактов из-за пандемии коронавируса. Последний раз Макрон и Си Цзиньпин встречались на полях саммита Группы двадцати в Индонезии, а последний визит президента Франции в Пекин состоялся в январе 2018 года.