МИД Ирана пригрозил ответными действиями в случае неконструктивных решений МАГАТЭ

Тегеран может пойти на ответные действия в случае неконструктивных решений со стороны МАГАТЭ в отношении страны. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Если МАГАТЭ будет принимать неконструктивные решения в отношении Ирана, есть вероятность, что Тегеран отреагирует на это», — сказал он. По словам Мусави, «несмотря на хорошее сотрудничество между Ираном и агентством, МАГАТЭ делает политически мотивированные заявления, которые явно враждебны народу и правительству Ирана, а также международной системе».

При этом он добавил, что «сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ продолжается даже после сокращения иранской стороной своих обязательств [в рамках ядерной сделки]».(ТАСС)