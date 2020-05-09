МИД: Героизация фашистских преступников становится нормой для Еревана

ую роль в преодолении оАзеАзербайджан решительно осуждает попытки исказить правду о Великой Отечественной войне, оправдать фашизм и героизировать фашистских преступников. Мы серьёзно обеспокоены героизацией нацистского движения и его приспешников в нашем регионе в любой форме, включая установку памятников. С сожалением вынуждены отметить, что героизация фашистских преступников становится нормой для официального Еревана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

«Подобные тенденции в Армении, которая продолжает держать под оккупацией одну пятую территории Азербайджана, тем самым грубо нарушая нормы и принципы международного права, попирает основополагающие права более одного миллиона азербайджанцев и совершила преступления против человечности, такие как Ходжалинская резня – все они наглядно демонстрируют агрессивный характер этой страны и её руководства. Однако, как показал бесславный опыт нацизма, итог этих тенденций – не что иное, как самоуничтожение.

Азербайджан всегда поддерживал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», и мы полагаем, что наши совместные усилия могут сыграть важнзначенных тревожных тенденций», — подчеркивается в заявлении.