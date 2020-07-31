МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 45-й годовщиной Хельсинкского заключительного акта

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 45-й годовщиной подписания Хельсинкского заключительного акта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По прошествии 45 лет акт и заложенный в нем основной принцип регулирования межгосударственных отношений остаются фундаментом европейского порядка и не могут быть пересмотрены.

С первых дней после восстановления независимости Азербайджан столкнулся с прямой угрозой своему суверенитету и территориальной целостности. Поэтому наша страна придает особое значение ОБСЕ и принципам, обязательствам, указанным в Хельсинкском заключительном акте. Данный документ составляет основу четырех резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году (№№ 822, 853, 874 и 884) с целью мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Азербайджанская Республика торжественно отмечает 45-ю годовщину со дня подписания Хельсинкского заключительного акта и продолжает основываться на нем в стремлении восстановить свою территориальную целостность и неприкосновенность своих международных границ, а в защите этих фундаментальных принципов опирается на поддержку и солидарность стран-участниц ОБСЕ.