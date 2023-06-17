Заявление пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции искажает реальность и свидетельствует о предвзятом отношении Франции к текущей ситуации в регионе.

Как передает #, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на комментарий пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Леандр от 16 июня.

«Мы хотели бы напомнить французской стороне, что Азербайджан в соответствии с международными нормами и правилами обеспечил регулируемое, свободное и безопасное передвижение сотен армянских жителей в обоих направлениях от пункта пропуска через государственную границу в Лачыне. Несмотря на эти усилия, 15 июня в результате обстрела пограничного пункта со стороны Армении был ранен наш пограничник», — сказал он.