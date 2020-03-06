МИД Азербайджана: Ответственность за инцидент на границе несет страна-агрессор — Армения

5 марта нынешнего года на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Газахского района вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня. Выстрелом из снайперского оружия убит азербайджанский солдат-пограничник в пограничном боевом пункте близ села Гушчу Айрым Газахского района Орхан Назим оглу Пашазаде. Произошедший инцидент носит целенаправленный характер, и ответственность за это несет страна-агрессор – Армения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Убийство нашего военнослужащего, защищавшего признанные на международном уровне границы Азербайджана, открыто демонстрирует, что призывы Армении решить конфликт мирным путем — не что иное, как ложь и лицемерие. Именно подобная преступная и разрушительная деятельность военно-политического руководства Армении напрямую препятствует решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и, таким образом, усилиям международной общественности в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отмечается в заявлении.