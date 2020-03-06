МИД Азербайджана: Ответственность за инцидент на границе несет страна-агрессор — Армения

5 марта нынешнего года на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Газахского района вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили режим прекращения огня. Выстрелом из снайперского оружия убит азербайджанский солдат-пограничник в пограничном боевом пункте близ села Гушчу Айрым Газахского района Орхан Назим оглу Пашазаде. Произошедший инцидент носит целенаправленный характер, и ответственность за это несет страна-агрессор – Армения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Убийство нашего военнослужащего, защищавшего признанные на международном уровне границы Азербайджана, открыто демонстрирует, что призывы Армении решить конфликт мирным путем — не что иное, как ложь и лицемерие. Именно подобная преступная и разрушительная деятельность военно-политического руководства Армении напрямую препятствует решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и, таким образом, усилиям международной общественности в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отмечается в заявлении.

| 2020-03-06T09:57:47+00:00 6 марта 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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