Попытки секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в ходе интервью Общественному телевидению в очередной раз исказить суть вопросов по ряду направлений, ввести в заблуждение как международное сообщество, так и армянскую общественность, вопреки взятым на себя Арменией обязательствам, недопустимы.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на выступление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, сделанном в ходе интервью Общественному телевидению Армении 4 июня.

Отмечено, что согласно заявлениям по итогам как Пражской, так и Сочинской встреч, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. В целом, ссылка на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию в этих заявлениях приводится в контексте упомянутых принципов. Армянской стороне хорошо известно, что ни на одной из этих встреч не было достигнуто какого-либо соглашения о проведении делимитации на основе какой-либо карты.

Согласно международной практике, в отличие от Армении, процесс делимитации, который Азербайджан до сих пор осуществлял с соседними странами, производился не на основе специально выбранной карты, а на основе анализа и рассмотрения всех имеющих юридическое значение документов. Возможно применение этой практики и с Арменией.