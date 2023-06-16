Цель провокации, совершенной 15 июня Арменией против погранично-пропускного пункта Лачин и наших пограничников, — бросить тень на успешную деятельность пограничного пункта пропуска с азербайджанской стороны, препятствование безопасному и свободному использованию пункта.

Об этом говорится в ответе МИД Азербайджана на обвинения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства 16 июня.

Отмечена неприемлемость расценивания как «блокады» соответствующих мер, принятых Азербайджаном после атаки, повлекшей ранение военнослужащего Государственной пограничной службы, с целью расследование причин этой провокации, обеспечения безопасности пограничного пункта пропуска и перехода через него.