Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает открытие 25 апреля в Ереване памятника террористам — исполнителям террористической операции «Немезис».

Как передает #, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В нем отмечается, что поддержка терроризма на государственном уровне должна быть решительно осуждена международным сообществом: «Армения должна прекратить политику терроризма для обеспечения мира и спокойствия в регионе».

«С армянским терроризмом, экстремизмом, агрессивным сепаратизмом и всеми формами и проявлениями расовой дискриминации необходимо решительно бороться без какой-либо двусмысленности или двойных стандартов», — говорится в сообщении.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны также отмечается, что подобные шаги Армении ставят под сомнение предполагаемую “искренность” и “добрую волю” страны в связи с продолжающимися переговорами по нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

«Путь к миру и примирению лежит не в дальнейшем прославлении преступлений и ошибок, а в их признании»,- говорится в заявлении МИД.