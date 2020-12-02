МИД Азербайджана о визите в НК группы французских депутатов

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) выразило отношение к распространившимся в армянских СМИ сообщениям о том, что группа членов французского парламента планирует посетить Армению и Нагорный Карабах, провести там встречи, оценить гуманитарную ситуацию.

Как сообщила АПА начальник управлении пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, официальная позиция Азербайджанской Республики относительно визитов на ее суверенную территорию в рамках признанных на международном уровне границ известна, и эта позиция остается неизменной.

«Визиты на территорию Азербайджана, в том числе в Нагорный Карабах, должны быть согласованы с правительством Азербайджана. Лица, нарушающие законодательство Азербайджана, сталкиваются с соответствующими санкциями, и их въезд на территорию Азербайджана ограничивается», — подчеркнула она.