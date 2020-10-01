МИД Австралии по ошибке обнародовал электронные адреса около 1 тыс. граждан

Министерство иностранных дел Австралии принесло извинения за случайную рассылку около 1 тыс. личных адресов электронной почты граждан, которые не могут вернуться в страну из-за пандемии.

«Мы приносим извинения за непреднамеренное раскрытие [личных] адресов электронной почты австралийцев, которым мы пытаемся помочь вернуться домой. Никакая другая личная информация не разглашалась. Мы хотим доставить наших граждан домой, и прилагаем для этого все усилия», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг в Twitter.

Известно, что в результате ошибки в адресной строке писем, официально рассылаемых МИД Австралии гражданам страны, застрявшим за границей из-за пандемии, кроме адреса конкретных получателей оказались адреса всех, кто сообщил в ведомство, что нуждается в помощи для возвращения на родину. Сотрудники министерства предприняли попытку остановить рассылку, а после того, как это не удалось, обратились к получателям с просьбой удалить письма, «чтобы свести к минимуму угрозу безопасности», и принесли извинения за допущенную оплошность.

По данным австралийского министерства иностранных дел и торговли, в данный момент порядка 25 тыс. граждан страны не могут вернуться на родину из-за правительственных ограничений. Согласно действующим нормативам, в Австралию могут въехать не более 4 тыс. ее граждан или постоянных резидентов в неделю.