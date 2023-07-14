Главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс сообщил, что отказ компании от популярного шрифта Calibri вызван тем, что экраны последних поколений создаются с более высоким разрешением. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей», — сообщил Дэниэлс.

По его словам, в ближайшие месяцы все клиенты будут переведены на новый шрифт по умолчанию. Он добавил, что шрифт Calibri использовался 15 лет.