Американская компания Microsoft разрабатывает новую модель Xbox Series X. Об этом рассказал ведущий подкаста Xbox Era Шпешаль Ник.

«Microsoft рассматривает возможность выпуска новой модели своей консоли текущего поколения без дисковода», — отметил он. Также блогер рассказал, что Xbox планирует выпустить еще одну новинку в 2025 году.

По версии других инсайдеров, это будет не консоль следующего поколения, так как в Microsoft пока не начали разработку нового процессора.

«Маловероятно, что неуказанное оборудование является более мощной моделью Xbox Series X», — добавил Ник.

Ведущий посчитал, что выпуск Xbox Series X Digital, то есть модели без дисковода, станет более бюджетным вариантом для тех, кто все еще не приобрел консоль с дисководом.

В прошлом Microsoft выпускала бюджетную консоль Xbox Series S с большими техническими ограничениями, но также способную запускать все игры текущего поколения. Однако спустя годы после выхода ограничения начали мешать некоторым проектам. Например, Larian Studios не смогла выпустить Baldur’s Gate 3 на Xbox Series X и S одновременно с PlayStation 5.