Microsoft будет судиться за торговый знак Minecraft в России

Компания Microsoft, обладающая правами на популярную компьютерную игру Minecraft, будет судиться за права на указанную торговую марку в России. Об этом пишет РБК.

Еще в 2014 году некое ООО «Сити» запатентовало товарный знак Minecraft, хотя и не использовало его.

Компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB обратились в Суд по интеллектуальным правам, подав иск против ООО «Сити». Еще одной стороной в деле заявлена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Microsoft и Mojang также потребовали досрочного прекращения правовой охраны этого товарного знака. IT-компания не может зарегистрировать в России указанный товарный знак, пока для «Сити» действует правовая охрана.