Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины в деле MH17

Работу Международной следственной группы по расследованию сбития самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, продлен. К JIT (Joint Investigation Team – Совместная следственная группа) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Кроме того, сегодня в Амстердаме согласован и утвержден обновленный список членов международной следственной группы от Украины. От Офиса Генерального прокурора в JIT вошли 4 представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений. Такой высокий уровень в украинской группе обеспечено впервые за несколько последних лет.

«Все эти шаги гарантируют продолжение расследования о сбитии Боинга для единственной цели – привлечения к ответственности всех виновных в катастрофе: от тех, кто отдавал команды до тех, кто их выполнял. Все страны-члены JIT работают над поиском правды и мы ее найдем», — отметил Гюндуз Мамедов.

Кроме того, утром страны JIT посетили мемориал MH17, где почтили память жертв авиакатастрофы.

Напомним, что члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила в воскресенье прокуратура Нидерландов.

«Продление соглашения подчеркивает, что расследование крушение рейса MH17 продолжится полным ходом параллельно с началом рассмотрения уголовного дела в отношении четверых подозреваемых», — говорится в пресс-релизе инстанции.

«Расследование крушения MH17 является долгосрочной задачей, — подчеркнула руководитель группы по расследованию крушения в голландской прокуратуре Дигна ван Бутзелар. — Тот факт, что в Нидерландах завтра начинается рассмотрение дела в отношении четверых подозреваемых, не означает, что расследование завершено».

Она добавила, что прокуратура готова к началу рассмотрения дела и заявила, что процесс «является важным шагом на пути к поиску правды и привлечению виновных к ответственности». (zn.ua — ТАСС)