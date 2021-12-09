Военный контингент Международной коалиции во главе с США завершил свою миссию в Ираке и покинул страну. Об этом сообщил советник по национальной безопасности в правительстве Ирака Касем аль-Араджи, передает официальное иракское информагентство INA.

«Мы провели последние переговоры с силами коалиции. Воинские подразделения сил коалиции завершили боевые задачи в Ираке и покинули страну», — отметил он.

Ранее шиитские повстанческие группировки в Ираке, известные близостью к Ирану, пригрозили атаками на силы США в стране начиная с конца декабря.