«Тему СМИ мы обсудили и с Президентом Азербайджана».б

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас есть понимание причин решений, принятых той или иной стороной. Мы знаем примеры, приведенные сторонами. У нас есть общее понимание, что на основе уважения к законам друг друга и принципа свободы информации, основанного на этих законах, мы проведем серию специальных мероприятий для руководителей ведущих СМИ обеих стран, открыто рассказав о том, как мы освещаем события на территории друг друга. Мы договорились провести эти консультации под эгидой МИД», — сказал глава МИД России.