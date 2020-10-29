Месть за Барду: уничтожены силы и средства ВС Армении — ВИДЕО View Larger Image Уничтожены силы и средства вооруженных сил Армении. Об этом в четверг сообщает Министерство обороны Азербайджана. Редакция| 2020-10-29T22:56:10+04:00 29 октября 2020, 23:40| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Старая песня о главном: кому же принадлежит…Азербайджанская армия освободила Зангилан! -…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести…Куба на следующей неделе начнет клинические… В рубрике Центр Гейдара Алиева окрасился в цвета флага Турции Gallery Центр Гейдара Алиева окрасился в цвета флага Турции 29 октября 2020, 23:22 «Плохие отношения с Баку не отвечают национальным интересам США» Gallery «Плохие отношения с Баку не отвечают национальным интересам США» 29 октября 2020, 23:10 Чавушоглу и Байрамов обсудили Карабах Gallery Чавушоглу и Байрамов обсудили Карабах 29 октября 2020, 22:37 Лавров и территориальная целостность Казахстана Gallery Лавров и территориальная целостность Казахстана 29 октября 2020, 22:06 Армения, чтобы скрыть свои военные преступления распространяет ложную информацию Gallery Армения, чтобы скрыть свои военные преступления распространяет ложную информацию 29 октября 2020, 21:50