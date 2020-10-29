Месть за Барду: уничтожены силы и средства ВС Армении — ВИДЕО

Уничтожены силы и средства вооруженных сил Армении.

Об этом в четверг сообщает Министерство обороны Азербайджана.

| 2020-10-29T22:56:10+04:00 29 октября 2020, 23:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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