Лионель Месси признал, что за последние годы его уровень мог снизиться.

«Конечно, мне уже 35 лет, я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне» несколько лет назад.

Первый год в Париже по различным причинам оказался для меня очень сложным. Но в этом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным.

Важную роль сыграл чемпионат мира. То, что он проводился посреди сезона… Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травму. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов, таких как Неймар.

Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Это не оправдание, потому что много кто играл на ЧМ, но в целом ЧМ повлиял на уровень игры в чемпионате и в Лиге чемпионов. Все вернулись другими, пускай по разным причинам», – заявил форвард сборной Аргентины в интервью beIN Sport. (sports.ru)