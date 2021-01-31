Месси забил 650-й гол за «Барселону»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил «Атлетику» в 21-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм).

Этот гол со штрафного стал для аргентинца 650-м в футболке каталонцев во всех турнирах, 456 из них пришлись на чемпионат Испании.

Всего Месси провел 755 матчей за «Барсу». Впереди только Хави (767 игр). По голам Месси лидирует в истории клуба.

Игра завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Второй гол за каталонцев забил Антуан Гризман.

«Блауграна» не проигрывает в чемпионате уже 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих. (sports.ru)