Месси устраивает предложение Лапорты

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может остаться в каталонском клубе.

В последние дни президент «Барсы» Жоан Лапорта несколько раз встречался с отцом и агентом футболиста Хорхе Месси. Отмечается, что уже в ходе первых переговоров стороны приходят к согласию.

Лапорта объяснил, какие условия он готов предложить Месси, это предложение было одобрено семьей Месси. Несмотря на достигнутый прогресс, детали все еще нуждаются в уточнении.

Месси сейчас ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы остаться, хотя окончательное соглашение все еще достаточно далеко. Но, в отличие от ситуации с Жозепом Бартомеу, с Лапортой у них есть понимание положения. (sports.ru)