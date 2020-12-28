Месси признался, что восхищается Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал спортсменов, которыми восхищается.

В список вошли нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, а также баскетболист Леброн Джеймс.

«Во всех видах спорта есть спортсмен, который выделяется и заслуживает восхищения своей работой и тем, что он делает каждый день. Криштиану Роналду в футболе. Их много. Я восхищаюсь всеми спортсменами, которые выделяются», — заявил Месси в интервью телеканалу La Sexta.(Газета.Ru)