Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился двумя голами в матче Лиги чемпионов с «Брюгге», забив 757-й и 758-й гол за карьеру, сообщает ТАСС. Столько же, по данным RSSSF, забил экс-форвард «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.

Аргентинец отличился ударом из-за пределов штрафной и сделал счет 3:0. Результативный пас ему отдал Килиан Мбаппе. Французский форвард до этого сделал дубль. Позднее Месси забил еще один мяч. На 76-й минуте он реализовал пенальти.

Таким образом, он превзошел результат Пеле и имеет в активе 758 голов. 34-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах и забил пять мячей при трёх голевых передачах.