Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков считает, что Лионеля Месси не волновали деньги при выборе клуба для продолжения карьеры. Его слова передает beIN Sports.

«Мы играли не ради денег, мы играли ради любви. Это свидетельствует о величии. Для меня не было важно знать свою зарплату или бонусы, важнее было играть и чтобы люди ценили меня. Всем остальным занимались агенты.

Месси приезжает соревноваться и играть, и его не волнуют деньги, потому что он любит футбол», — сказал Стоичков

Аргентинец Лионель Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами». Позже команду пополнил Серхио Бускетс. До перехода в клуб из США Месси отправляли в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

Этим летом клубы Саудовской Аравии подписали сразу несколько звездных игроков. Самым высокооплачиваемым продолжает оставаться португалец Криштиану Роналду, который в начале января пополнил «Аль-Наср».