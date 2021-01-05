Месси назвал огромной гордостью 750 матчей за «Барсу»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался после того, как достиг отметки в 750 матчей в составе каталонского клуба.

«Достичь такого показателя по количеству игр в футболке «Барселоны» – это огромная гордость», – сказал Месси.

Аргентинец провел 750 официальных матчей за «Барсу», в которых отметился 644 забитыми мячами. 524 игры с ним в составе команда выиграла, 88 проиграла, а еще в 138 матчах поделила очки с соперником.

Кроме того, игра против «Уэски» стала для аргентинца 500-й в Ла Лиге. (sports.ru)

| 2021-01-05T17:04:20+04:00 5 января 2021, 18:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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