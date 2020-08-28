Меркель выступила за завершение «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» является экономическим проектом, он должен быть завершен. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине.

«Наше мнение — «Северный поток — 2″ должен быть завершен», — отметила она. «Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального», — сказала Меркель. По ее мнению, оба аспекта нужно рассматривать отдельно друг от друга.

«Мы против экстерриториальных санкций США», — сказала канцлер, рассуждая о давлении Вашингтона на проект.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он построен на 93,5%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas («Оллсиз») остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. (ТАСС)