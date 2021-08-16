Канцлер Германии Ангела Меркель призвала в эти часы «сосредоточиться на спасении» немецких граждан в Афганистане и сравнила ситуацию в стране после ухода западных войск с эффектом домино. Такое заявление она сделала, по данным газеты Bild, в понедельник на закрытом заседании президиума Христианско-демократического союза.

«После вывода войск был эффект домино», — сказала она. По ее словам, у ухода американцев из Афганистана были в том числе «внутриполитические причины».

Также Меркель говорила о возможных потоках беженцев, отмечается в статье. Увеличится ли число нелегальных мигрантов, зависит от ситуации на границах соседних с Афганистаном стран. Канцлер высказалась за то, чтобы оказывать помощь «на месте», то есть в регионе.