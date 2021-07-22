Договоренности между ФРГ и США по «Северному потоку — 2», объявленные накануне, не устраняют все разногласия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что соглашение с правительством США не цементирует разногласия, но оно и не устраняет всех разногласий. Они остаются, и это мы видели вчера по реакции», — сказала Меркель.

Канцлер отметила, что она рада достижению соглашения, но теперь «ход за Конгрессом» США. Важным достижением она назвала то, что страны установили определенные критерии, которые позволили бы сохранить за Украиной статус транзитера газа и не допустили бы использования Россией энергоресурсов как «оружия».

Накануне министерство иностранных дел Германии опубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2». В соответствии с достигнутым соглашением сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России.

Кроме того, Германия берет на себя обязательство создать для Украины «зеленый фонд», чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. В этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.

Украина и Польша раскритиковали достигнутые соглашения, а СМИ назвали «подарком Путину».