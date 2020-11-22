Меркель рассказала, чем выделялся нынешний саммит G20

Участники «Большой двадцатки» на фоне пандемии коронавируса стали уделять больше внимания вопросу устойчивого развития, в том числе вопросу защиты окружающей среды и климата, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Было интересно видеть, как в сравнении с предыдущими саммитами темы окружающей среды, устойчивого развития, жизни в гармонии с природой, а не хищнической эксплуатации — идет ли речь о защите климата, о вопросе биоразнообразия, почти все это обсуждали и четко указывали на это, а это значит, есть воля. Реализовать на практике будет не просто, но есть воля вынести из пандемии урок, как сделать экономику более устойчивой», — заявила она на пресс-конференции после виртуального саммита G20.

По ее словам, это «яркое изменение дискуссии по сравнению, я бы сказала, с тем, как было пять лет назад».(РИА Новости)
| 2020-11-22T21:09:35+04:00 22 ноября 2020, 21:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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