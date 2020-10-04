Меркель провела телефонный разговор с Пашиняном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе и поддержала заявление лидеров Минской группы ОБСЕ.

«В центре беседы был вновь конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Канцлер выразила обеспокоенность продолжающимися столкновениями и растущим числом жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны немедленно прекратить столкновения и начать переговоры. Она полностью подержала заявление сопредседателей Минской группы (Франция, Россия, США) от 1 октября»,- сообщила журналистами заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.(РИА Новости)