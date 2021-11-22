И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник телефонный разговор с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, стороны «обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Беларуси и сложной ситуации на границе с ЕС».

Меркель также напомнила о неизменной поддержке белорусского демократического движения и подчеркнула, что руководство Беларуси должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и «начать серьезный диалог с обществом».