Меркель назвала исторической торговую сделку в рамках Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала исторической согласованную торговую сделку Евросоюза и Великобритании в рамках проведения Brexit, передает РИА Новости.

«Я рада, что переговорщики ЕС и Великобритании достигли соглашения и что будущие отношения между ЕС и Великобританией четко урегулированы. Это имеет историческое значение», — заявила канцлер.

Она поблагодарила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других участников переговорного процесса за проделанную работу.

Ранее стало известно, что власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках проведения Brexit.