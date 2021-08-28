Международному сообществу необходимо приложить совместные усилия для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Такое мнение высказали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного обсуждения ситуации в Исламской Республике в субботу, 28 августа.

Кроме того, главы правительств ФРГ и Соединенного Королевства договорились вместе со странами «группы семи» продолжать работу по реализации плана взаимодействия «с любым новым правительством Афганистана». Этот план был выработан на саммите G7 24 августа.

В совместном заявлении лидеров семи крупнейших индустриальных держав, опубликованном по итогам саммита, говорилось, в частности, о намерении потребовать от радикального исламистского движения «Талибан» не чинить препятствий тем, кто желает покинуть Афганистан до 31 августа, и сделать соответствующее соглашение главным условием взаимодействия с талибами. (DW)