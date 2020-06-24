Мэр Вашингтона подверглась критике за демонтаж протестного лагеря в центре города

Мэр столицы США Мюриэл Боузер подверглась критике после того, как полиция демонтировала протестный лагерь в центре города. Об этом пишет во вторник газета The Washington Post.

Демонстранты пытались создать так называемую Black House Autonomous Zone («Автономная зона черного дома») по аналогии с Сиэтлом, где митингующие объявили один из центральных районов «автономной зоной». Однако после того, как на Лафайет-сквер около Белого дома в понедельник чуть было не снесли памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, правоохранители на следующий день пресекли и создание подобного «анклава». В начале июня небольшой участок столицы на пересечении Эйч-стрит и 16-й улицы был переименован в Black Lives Matter Plaza (площадь «Жизни темнокожих имеют значение») после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием.

«Активисты и либеральные представители Совета столичного округа призывают Боузер создать пространство для протестующих и проявлять сдержанность, даже когда они пытаются сносить памятники и отказываются покидать улицу, — отмечает издание. — <…> Мэр хотела оставить площадь до конца лета, но необходимо было очистить Эйч-стрит по соображениям безопасности».

Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать «серьезную силу» при попытках создать «автономную зону». Во время протестов в конце мая — начале июня администрация рассматривала вариант установления контроля над полицией столичного округа, что допустимо из-за отсутствия у города статуса штата. Закон о самоуправлении 1973 года позволяет вводить «чрезвычайный контроль» в «федеральных целях» на срок до 48 часов и до 30 дней в случае одобрения членами Конгресса США от обеих партий, курирующих столицу. (ТАСС)