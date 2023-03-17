Мэр Еревана Грачья Саркисян подал прошение об отставке во время внеочередного рабочего совещания Совета старейшин.

Как передает #, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Он напомнил, что вступил в должность в конце 2021 года, в сложный политический период. Было очевидно, что координация между правительством и мэрией утрачена, что мешало реализации проектов, лежащих в основе предвыборной программы правящей партии.

Теперь уже бывший мэр убежден, что его работа на посту позволила обеспечить эту связь и координацию. Несмотря на отставку, Саркисян продолжит оставаться в политической команде и «работать во благо страны».

Он напомнил, что список правящего «Гражданского договора» на предстоящих выборах в Совет старейшин возглавит вице-мэр Тигран Авинян. Саркисян надеется что «ГД» получит вотум доверия ереванцев.

Говоря о проблемах городского хозяйства, он пообещал «видимые изменения» в сфере общественного транспорта, социальной сферы, градостроительства.