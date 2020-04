Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ!

View this post on Instagram

Bu gün Abşeronun səmasında durna qatarı qanad çalırdı! Durnalar – sağlamlıq, səadət və uzunömürlülük rəmzidir! Qoy Uca Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun və hər birinizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və uzun ömür bəxş etsin! ⠀ Сегодня в небе над Абшероном парила стая журавлей! Журавли – символ здоровья, счастья и долголетия! Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и ниспошлет каждому из вас крепкое здоровье, счастье и долголетие!