Мехрибан Алиева поблагодарила участников акции по сдаче крови

На официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация в связи с акцией по сдаче крови, в которой приняли участие сотрудники Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева.

«Сострадание, милосердие, гуманизм, щедрость, стремление совершать благие дела, быть рядом с теми, кто нуждается в помощи, были и сегодня продолжают оставаться нашими важнейшими жизненными ценностями. Умение нашего народа проявить солидарность, человеколюбие, внимание и заботу в дни режима особого карантина в связи с потрясшей весь мир пандемией коронавируса вызывает в каждом из нас только чувство гордости. Выражаю благодарность сотрудникам Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева, принявшим участие на акции по добровольной сдаче крови, проводимой Банком крови Национального центра гематологии и трансфузиологии в целях поддержки людей, страдающих наследственными заболеваниями крови, в особенности талассемией. Своим благородным поступком вы спасаете человеческую жизнь. Это заслуживает самой высокой оценки! Уверена, ваша инициатива будет поддержана всеми неравнодушными и готовыми «творить добро» гражданами нашей страны! Огромное вам спасибо!», — говорится в публикации.

| 2020-04-11T21:42:29+00:00 11 апреля 2020, 21:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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