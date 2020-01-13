Мегарегулятор готов — Центробанк завершил слияние

Передача Центральному банку полномочий ликвидированной под занавес года Палаты надзора финансовых рынков полностью завершена. Об этом сообщил председатель Центробанка Эльман Рустамов в ходе прошедшей встречи между представителями Национальной конфедерации организаций предпринимателей и менеджерами банков.

«Мы полностью завершили слияние. 70-75% коллектива обеспечено работой. В ЦБА не предоставлена работа тем, кто выполнял повторяющиеся функции. Мы выплатили им компенсацию, оказав поддержку в трудовой деятельности. Процесс полностью завершен. Функции контроля ЦБА полностью сформированы», — сообщил главный банкир страны. По мнению опрошенных нами аналитиков финансового рынка, это означает, что на текущий момент созданный в стране институт финансового мегарегулятора уже готов к осуществлению контроля и надзора над вверенными ему финансовыми рынками.

Здесь стоит напомнить, что в рамках структурных преобразований и модернизации управления президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре минувшего года распорядился усовершенствовать систему управления, регулирования и надзора финансовых рынков, упразднив Палату по надзору за финансовыми рынками.

Согласно упомянутому распоряжению, полномочия органа по надзору финансовых рынков, а также обязанности и права в области лицензирования, регулирования и контроля на рынке финансовых услуг переходят к Центральному банку Азербайджана. В частности отмечалось, что в перспективе такая система финансового надзора повысит качество управления финансовыми организациями, поскольку данные полномочия позволяют регулятору выполнять целевые ориентиры, направленные, в том числе, на развитие и укрепление банковской и страховой сферы страны.

Здесь нелишне добавить, что вопрос о переходе к единому государственному органу по регулированию различных сегментов финансового рынка обсуждался многие годы еще до создания Палаты надзора финансовых рынков. В этой связи также рассматривалась возможность создания мегарегулятора, к полномочиям которого были бы отнесены все аспекты регулирования и надзора за финансовыми рынками, поскольку действовавшая система не обеспечивала принцип единства регулирования.

«В этом контексте ключевой задачей, которой руководствовалось высшее руководство страны при создании Палаты надзора финансовых рынков, было как раз устранение тех пробелов, которые возникли в местной финансовой системе на волне мировой финансовой нестабильности, — сказал # экономист Фикрет Юсифов. — Случившаяся девальвация азербайджанской валюты стала серьезным испытанием для банковской сферы страны. Однако созданная для решения упомянутых задач структура, по всей видимости, не справилась с возложенными на нее обязательствами, а с передачей ее функций Центробанку круг полномочий главного банка серьезно расшился».

Юсифов отметил, что конечной целью создания интегрированной модели финансового регулирования и надзора является обеспечение устойчивости всего финансового сектора. И, несмотря на то, что цели Центробанка, отвечающего в том числе за снижение инфляционных рисков порой не пересекаются в контексте роста денежной массы, обе эти задачи требуют комплексного и оптимального подхода.

Действительно, отвечая за эффективность всей финансовой системы страны, мегарегулятор анонсирует удержание инфляции на стабильном уровне последних трех лет, в пределах 4%. Иными словами, теперь Центробанку предстоит и инфляцию побороть, и экономику простимулировать, однако упомянутые цели могут противоречить друг другу, если, скажем, Центробанк заинтересован в понижении темпов инфляции. Ведь это достигается сокращением объемов денежной массы путем сокращения кредитования банков. В свою очередь банковской системе требуются кредиты, поскольку от них зависит ее стабильность.

По мнению специалистов, Центробанку, как мегарегулятору, есть над чем поработать. Так, согласно подписанной главой государства Стратегической дорожной карте по развитию финансовых рынков, оздоровление банковской системы следовало завершить еще в конце прошлого года, однако этого не произошло, а работа в упомянутом направлении не проделана должным образом и это главная неудача Палаты надзора. Известно также, что процесс ликвидации банков по линии Фонда страхования вкладов, фактически подчиняющегося Палате, проходил и ведется непрозрачно, в этой связи уже говорилось о многочисленных правонарушениях.

По данным экспертов, за время деятельности Палаты по надзору была ограничена работа ряда проблемных банков. Кредитно-финансовым организациям, оказавшимся в сложной ситуации, не помогали, и это обстоятельство усугубило ситуацию в банковской сфере. К сказанному стоит добавить слабый банковский надзор и деятельность структуры на страховом рынке. В числе отрицательных моментов также приводятся ошибки надзорной структуры при реализации указа главы от 28 февраля сего года относительно компенсации гражданам девальвационной разницы по банковским кредитам, а также сложности для предпринимателей в части операций покупки товаров и услуг за границей по авансовым платежам в валюте.

По убеждению специалистов, были в работе Палаты и положительные моменты. В числе таковых разработанные и принятые четыре года назад правила об ответственном кредитовании, а также запрет на кредитование граждан в иностранной валюте.