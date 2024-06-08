Украина — это доминион, который управляется Североатлантическим альянсом во главе с США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев отреагировал на обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину, в котором немецкий лидер заявил о том, что Украина «сильна и ее не поставить на колени».

«Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал… Сегодня Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», — отметил зампред Совбеза.