Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме, что исполнение ордера на арест президента страны Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд (МУС), может привести к началу войны, в случае, если такое произойдет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведева, МУС выступил как политический инструмент «поджигателей войны».

«Что такое ордер на арест иностранного лидера? <…> Это casus belli (повод для войны), за которым может последовать начало войны, если что-то подобное произойдет», — сказал он.