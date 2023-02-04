Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответ со стороны Москвы, если Киев начнет наносить удары по территория РФ, включая Крым, будет очень оперативным. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистки Наданы Фридрихсон.

По словам российского политика, если украинская сторона станет наносить удары по другим российским регионам, ответ может быть быстрым.

«Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — подчеркнул Медведев.

Также он уточнил, что со стороны РФ не установлено никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз могут применяться все виды оружия. (gazeta.ru)