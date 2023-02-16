Бывший нардеп Виктор Медведчук, выданный в Россию в обмен на украинских пленных, предложил Владимиру Путину «план Б» по завоеванию Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью BBC News Украина.

По словам Данилова, сегодня Кремль уже понимает, что полностью захватить Украину Россия не сможет, поэтому нужен новый план.

«В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. (…) Они сейчас будут делать «план Б», когда будут делать так называемую вторую Украину. Этот сумасшедший план принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель», – рассказал секретарь СНБО.

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене и был отправлен под домашний арест.

В конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но в апреле снова был задержан СБУ и отправлен в СИЗО.

21 сентября в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив в обмен на него 200 украинских бойцов. В январе Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства, после чего Рада лишила его депутатского мандата. (unian.net)