Медицинское страхование работника должен будет обеспечивать работодатель

В Азербайджане обязательное медицинское страхование (ОМС) работников будет обеспечиваться работодателем, сообщает во вторник Trend.
Данный вопрос отражен в поправке в Трудовой кодекс Азербайджана, которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
В Трудовой кодекс вносится новая статья — «Ст. 301-1. Обязательное медицинское страхование работников».
Согласно ней, работодатель в порядке, установленном законом «О медицинском страховании», должен обеспечить обязательное медицинское страхование каждого работника.
Поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.