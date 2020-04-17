Мечеть «Аль-Акса» будет закрыта во время месяца Рамазан

Мечеть «Аль-Акса» в рамках борьбы с пандемией Covid-19 не будет открыта для посещений и на время мусульманского праздника Рамазан, говорится в сообщении Совета исламских вакуфов Иерусалима при Министерстве вакуфов, исламских дел и святынь Иордании, сообщает Анадолу.

«Учитывая ситуацию с эпидемией Covid-19 принято решение не открывать священную мечеть «Аль-Акса» для совершения молебнов и на время месяца Рамазан»,- говорится в сообщении организации.

В коммюнике отмечается, что данная мера принята на основе соответствующих фетв и медицинских рекомендаций.

Отметим, это первый в истории случай, когда Храмовая гора будет закрыта для мусульман в период месяца Рамазан.

Совет исламских вакуфов Иерусалима на фоне пандемии коронавирусной инфекции 22 марта объявил о полном закрытии «Аль-Аксы» для посещения верующими.

По данным властей Палестины, на данный момент в оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме зафиксировано не менее 81 случая инфицирования коронавирусом.

Согласно Минздраву Израиля, жертвами пандемии в стране стали 140 человек, а общее число зараженных Covid-19 составляет 12 091 человек.

«Аль-Акса» в Иерусалиме является для мусульман священной кыблой (направление к Каабе — сторона, куда обращаются мусульмане лицом во время молитвы).

Фанатично настроенные евреи систематически вторгаются на территорию исламской святыни в сопровождении полиции. Это вызывает негодование палестинцев и приводит к столкновениям.