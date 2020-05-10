МЧС развернет в Дагестане ПВР для граждан Азербайджана из-за коронавируса

МЧС России развернет в Дагестане пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли уехать домой из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.

«Автоколонна ГУ МЧС России по Республике Дагестан доставила из Махачкалы в Магарамкентский район оборудование для ПВР вместимостью до 210 человек. В работе задействовано около 30 человек», — сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, в настоящее время на территории региона находится большое количество граждан Азербайджана, которые испытывают трудности из-за распространения коронавируса в России и не могут вернуться на родину.

| 2020-05-10T11:25:33+00:00 10 мая 2020, 12:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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