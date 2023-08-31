Французский форвард Килиан Мбаппе готов продлить контракт с «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщил журналист Марко Контерио в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нападающий согласовал с клубом соглашение до 2026 года. В нем будут прописаны отступные, которые активируются в 2024 году.

21 июля руководство ПСЖ исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По информации местных СМИ, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующим летом в статусе свободного агента.