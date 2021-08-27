Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, скорее всего, перейдет в «Реал». По информации Cuatro, нападающий уже сообщил одноклубникам, что уходит из клуба и попрощался с ними.

Предполагается, что в течение двух суток трансфер форварда будет официально оформлен.

Ранее «Реал» предложил за форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе €170 млн, сообщают испанские СМИ.

Напомним, «сливочные» уже предлагали за нападающего €160 млн, но парижане отказались продавать игрока, а спортивный директор «ПСЖ» Леонардо заявил, что предложение «Реала» даже близко не соответствует реальной стоимости футболиста.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России. (РИА Новости)