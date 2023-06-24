Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поздравил аргентинского экс-одноклубника Лионеля Месси с днем рождения. Поздравление Мбаппе он написал в Instagram, передает газета.ру.

«С днем рождения, легенда. Желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и друзьям. Спасибо за эти два совместных года в Париже. Я многому научился у тебя как у игрока, партнера, соперника и человека. Я благодарен за это. Удачи в новых свершениях», — написал француз.

24 июня Месси исполнилось 36 лет. Аргентинец пополнил состав «ПСЖ» в 2021 году в качестве свободного агента. До этого выступал за «Барселону».

В футболке парижского клуба Месси дважды выиграл чемпионат Франции. После ухода из «ПСЖ» футболист присоединится к американскому клубу «Интер Майами».