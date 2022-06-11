Скорее выстрелит тряхлявая палка…

Групповой этап Лиги наций по футболу добрался до линии экватора. Наряду с интересными схватками грандов европейского футбола, азербайджанский болельщик краем глаза следил и за выступлениями сборной Азербайджана. «Краем глаза» потому, что в последнее время творимое в исполнении азербайджанских футболистов в течение 90 минут на поле действие можно назвать футболом лишь с большой натяжкой. Поэтому особых иллюзий никто не питал. Но всё-таки в глубине души, в самых его укромных уголках теплилась надежда – а вдруг? Ведь слышали мы, что даже палка раз в году стреляет. Но такова наверное наша участь болельщика-азербайджанца: скорее всего выстрелит трухлявая палка, нежели наши, извините за выражение, футболисты покажут на поле что-то дельное. В особенности когда у руля стоит болтливый сказочник Де Бьязи.

Мы все это прекрасно понимали. Мы – это болельщики, тренеры клубов высшего дивизиона и детско-спортивных школ, сами горе-футболисты, даже те, кто вообще не интересуется футболом. Но как следует из всего происходящего, не понимают это, точнее делают вид, что не понимают, лишь в АФФА. И с завидным упорством, которое следовало бы применить в более подходящих сферах, федерация продолжает гнуть свою линию. Иначе как объяснить, что с Де Бьязи, который провалил отборочный цикл чемпионата мира, был заключён новый контракт? И никто в АФФА, когда итальянец обещал взять второе место в группе, не вспомнил, как несколько лет назад подвергали общественной порке Гурбана Гурбанова за «неумение» выиграть групповой турнир. Но вот, половина полагающихся 6-ти матчей сыграна, и сборная Азербайджана занимает то место, которое она заслуживает и которое можно было предугадать задолго до стартового свистка арбитра в первой игре — последнее.

Ожидаемое фиаско

Итак, в трёх матчах национальная команда Азербайджана так и не нашла путей к воротам соперников. Конечно, бывает такое –оппоненты попадаются очень сильные, что поделать, футбол. Но даже самые ярые сторонники АФФА и Де Бьязи не станут определять сборные Казахстана, Беларуси и Словакии в когорту грандов мирового футбола. Да и что делать гранду в одном квартете с Азербайджаном в Лиге Наций в группе С? 270 минут (не считая добавленного времени) беготни на поле, ни единого забитого мяча, три пропущенных, и лишь одно очко, добытое в бесцветной игре с Беларусью. Справедливости ради мы должны признать, что в принципе, забивать некому. Такое впечатление, что Махир Эмрели просто отбывает номер, а Рамиль Шейдаев забыл, как забивать даже в местной Премьер-лиге, что в сборной-то от него ожидать? Да и в зашите дела не лучше. Ну, представьте только, основные два защитника сборной Бадаваи Гусейнов и Бахлул Мустафазаде практически весь сезон просидели на скамейке запасных «Карабаха»: первый из-за серьёзнейшей травмы, а второй – просто банально не мог попасть в «основу» агдамского клуба. Приплюсуем сюда ещё и Ричарда Алмейду, который также не смог закрепиться в «Карабахе» и в конце чемпионата контракт с ним был рассторгнут. Такой прецедент в мировом футболе наверное ещё стоит поискать.

40 федерационных оттенков серого

И вот, с этой дружиной юродивых, Де Бьязи продолжал травить сказки о близких победах и волевом настрое команды. Даже наставник казахов заметил на послематчевой пресс-конференции, что итальянец много болтает, лучше было бы заняться делом. Однако Бог с ним, с этим болтуном. Де Бьязи получает в Азербайджане приличные деньги и за такую сумму человек, сумевший договориться со своей совестью, может нести всякую охинею, лишь бы сохранить пост. Но вот какие цели преследует АФФА? Какой интерес у федерации в такой «преданности» гостю с Аппенин? Откуда такой мазохизм? Ладно, если бы от этого спортивного мазохизма страдали сами функционеры в АФФА. Страдают-то не только они, страдает весь азербайджанский футбол, все болельщики. Да и у каждого увлечения должен же быть какой-то конец. Или этот федерационный коллективный мазохизм уже перешёл все грани и принял хронический характер?

Аривидерчи, Де Бьязи!

Впереди в Лиге Наций у сборной Азербайджана ещё 3 игры. Соперники те же – Казахстан, Словакия и Беларусь. Но уже сейчас можно сказать без всякого риска ошибиться: не видать нам и в этом сезоне не то что первого, но и второго места. Более того, только чудо способно поднять нас на третью ступень. По всем параметрам игры, что демонстрировали наши футболисты, мы – явные аутсайдеры. И никакая бравада и пустые словоизлияния тут не помогут: на поле надо выходит и играть, болтовней делу не поможешь.

Да, азербайджанский футбол на мели, да, АФФА в последние годы сделала всё, чтобы этот вид спорта в стране просто загнулся, да, у нас нет спортивных школ и детских тренеров, отвечающих современным стандартам. Но не до такой же степени, чтобы нельзя было сколотить коллектив из 11-ти человек, способный забить хоть один мяч казахам или белорусам! Поэтому, Де Бьязи нужно отправлять домой уже сейчас, не дожидаясь завершения турнира, и срочно назначать нового, толкового специалиста (пусть даже местного, но работающего практически, а не переливающего из пустого в порожнее). Нам теперь всё равно, все шансы на положительный результат утеряны, и чем быстрее начнёт новый тренер, тем лучше. И для футболистов, и для болельщиков (АФФА не упоминается специально, там уже потеряли способность адекватно оценивать ситуацию уже давно). Ну, а если сотрудничество федерации и Де Бьязи продолжится вновь… Тут уж извините, вариантов всего два: или в АФФА все невменяемые, или же тут что-то нечисто…