Родителям срочников, проходившим службу на крейсере «Москва», предлагают признать сыновей «умершими в результате катастрофы», говорится в публикации «Новой газеты. Европа».

Военный комиссариат т.н. Республики Крым сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что её сын числится в списке без вести пропавших. «Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате катастрофы в открытом море на гвркр «Москва» 13 апреля 2022 года», – говорилось, как утверждает Муртазаева, в письме ведомства.

Аналогичную историю рассказала мать другого погибшего срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения Минобороны при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой специальной операции.

Как пишет издание «Новая газета. Европа», родители срочников продолжают добиваться правды от командования и собираются подавать коллективный иск к Минобороны РФ.

С момента гибели крейсера «Москва» прошло больше месяца. До сих пор Минобороны РФ лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих. Хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали о не менее чем 40 погибших. Количество раненых и эвакуированных так и остаётся неизвестным.

В середине апреля крейсер «Москва» затонул. Киев утверждает, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара.